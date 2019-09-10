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Песков подтвердил факт работы Смоленкова в администрации президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в АП.

«Несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не входила в перечень высших должностей, что называется указных, — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков уточнил, что уволили Смоленкова «года два-три тому назад». Он добавил, что должность данного сотрудника «не предусматривает вообще как таковых контактов с президентом». На вопрос о том, был ли этот сотрудник агентом США, Песков ответил, что не может этого подтвердить.

«Я только могу подтвердить, что был такой сотрудник», — сказал Песков.

Сообщения американских журналистов о том, что спецслужбам США пришлось «эвакуировать» своего шпиона из России в связи с угрозой разоблачения, Песков назвал криминальным чтивом.

«Все рассуждения американских СМИ, кто кого спасал, куда вывозил — это такой жанр pulp fiction», — отметил он.

На вопрос о том, не вызывает ли эта история вопросов к работе российской контрразведки, Песков ответил, что «все нормально с работой российской контрразведки».

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США в 2017 году отозвали из России одного из своих самых ценных агентов, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве РФ. Об этом журналистам рассказал неназванный источник в администрации американского президента Дональда Трампа. Издание The New York Times, в свою очередь, сообщило, что агенту предлагали покинуть Россию еще в 2016 году, но он отказался.

Позже в СМИ появилась информация о том, что речь может идти об Олеге Смоленкове, якобы работавшем в посольстве США и в структуре российского правительства.

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