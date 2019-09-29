В США тайно изменили требования к жалобам осведомителей

Американская разведка тайно отменила требование, согласно которому осведомители в своих жалобах должны излагать информацию, полученную только из первых рук. Об этом пишет вашингтонское издание The Federalist.

WOW, they got caught. End the Witch Hunt now! https://t.co/A5k3u9Rg3D — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Новая форма подачи заявления была загружена на сайт директора Национальной разведки 24 сентября — за несколько дней до публикации жалобы сотрудника американских спецслужб на президента США Дональда Трампа из-за разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

При этом маркировка на документе указывает на то, что изменения в форму были внесены в августе 2019 года. Автор жалобы на Трампа утверждает, что получил данные от «полудюжины американских чиновников», однако сам не был свидетелем большинства событий и разговоров.

Таким образом, согласно прежним правилам, подобная жалоба была бы отклонена. Публикацию издания уже прокомментировал Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он призвал «прекратить охоту на ведьм сейчас».

Ранее в сентябре анонимный информатор из американской разведки направил жалобу руководству Национальной разведки на Трaмпа.

По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера. Байден-старший считается основным конкурентом американского лидера на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

На фоне этого 24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений.