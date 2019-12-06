Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Отмечается, что лидеры двух стран «скоординировали позиции накануне встречи в «нормандском формате» 9 декабря».

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине с участием Франции, России, Германии и представителей Киева существует с июня 2014 года. Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения категорически отрицают, заявляя, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.