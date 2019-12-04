Песков счел неуместными разговоры о возможных решениях «нормандской четверки»

Разговоры о возможных решениях «нормандской четверки» до их принятия являются неуместными и преждевременными. Об этом 4 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда «нормандская четверка» соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут», — приводит его слова ТАСС.

Ранее 4 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскрыл содержание проекта решения саммита «нормандской четверки». По словам главы украинского МИДа, в документе предлагается определить следующие точки разведения сил, начать работу по обмену удерживаемыми лицами, в том числе и по схеме «всех на всех». По его словам, документ будет «очень осторожным», но при этом закрепит достигнутое, пишет «Газета.ру».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда, в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года они утвердили комплекс мер по выполнению Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта. Документ предусматривает, в частности, создание зоны безопасности, отвод тяжелых вооружений и прекращение огня.