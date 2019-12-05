В раде допустили срыв саммита «нормандской четверки»

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что слова помощника президента Украины Андрея Ермака свидетельствуют о возможном срыве саммита «нормандской четверки». Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает телеканал «112.Украина».

Парламентарий отметил, что происходящее перед саммитом — «вакханалия», и подчеркнул, что слова Ермака — это «явно не помощь» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Рабинович также посчитал, что готовится срыв саммита «нормандской четверки» или же «определенные силы пытаются помешать Зеленскому договориться в этом формате».

5 декабря Ермак высказал идею о возведении стены между Украиной и Донбассом. Такой вариант возможен при условии провала переговоров. Тогда Киев намерен заморозить конфликт.

3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробностей каждого из них власти не раскрыли, однако Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным и дипломатическим путем.

27 ноября Киев и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Конкретных решений по данному вопросу пока сделано не было.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в Донецкой и Луганской народных республиках. В Кремле эти обвинения категорически отрицают.