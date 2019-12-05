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В Совфеде оценили идею Киева отгородиться стеной от Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Владимир Джабаров назвал неконструктивным заявление киевских властей о так называемом плане Б — инициатива предусматривает возведение стены в Донбассе. Своим мнением Джабаров поделился в интервью телеканалу RT в четверг, 5 декабря.

«Я думаю, что это очень неконструктивное заявление в преддверии саммита («нормандской четверки». — Прим. ред.). Потому что строить стену — это замораживать конфликт на многие годы. Причем я не уверен, что (это. — Ред.) будет в пользу Киева. Потому что Донбасс все-таки очень крупный промышленный регион и вряд ли он будет жить в состоянии некоей изоляции», — заявил Джабаров.

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Он добавил, что выступает за целостную Украину, и выразил надежду, что президент страны Владимир Зеленский не разделяет точку зрению относительно изоляции от Донбасса. В то же время Джабаров надеется на предложение альтернативного варианта для дальнейшего развития неподконтрольных Киеву территорий.

Ранее в этот же день МИД России назвал контрпродуктивными угрозы Киева «отгородиться от Донбасса». Там отметили, что попытки спекулировать на негативных сценариях не пойдут на пользу переговорам лидеров «нормандской четверки».

5 декабря помощник Зеленского Андрей Ермак высказал идею о возведении стены. Такой вариант возможен при условии провала переговоров. Тогда Киев намерен заморозить конфликт.

3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробностей каждого из них власти не раскрыли, однако Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным и дипломатическим путем.

27 ноября Киев и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Конкретных решений по данному вопросу пока сделано не было.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в Донецкой и Луганской народных республиках. В Кремле эти обвинения категорически отрицают.

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