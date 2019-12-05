Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Украинская власть не отказывается от так называемого плана Б — изоляции от неподконтрольной части Донбасса. Это произойдет в случае провала переговоров «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, в четверг, 5 декабря.

«У нас есть план Б. Если мы не увидим сегодня готовности со стороны России идти к мирному процессу, к исполнению Минских договоренностей, с четко определенным сроком, то будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше», — цитирует Ермака издание «Новости Донбасса».

Он отметил, что украинский лидер едет в Париж с четкой позицией и планирует добиться завершения войны и наступления мира дипломатическим путем. По словам помощника Зеленского, в числе первых вопросов, которые необходимо обсудить, — это прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами.

Если этого не произойдет, то пойдет реализация альтернативного варианта — жизни в условиях замороженного конфликта. Тем более, как заметил Ермак, в этом вопросе Киеву может помочь опыт Израиля.

Ранее в этот же день Ермак заявил, что выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут пройти уже в следующем году. Помимо этого, он допустил предоставление дополнительных полномочий Донбассу.

3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробностей каждого из них власти не раскрыли, однако Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным путем.

27 ноября Киев и самопровозглашенная ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения категорически отрицают, заявляя, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.