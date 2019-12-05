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Киев допустил появление у Донбасса дополнительных полномочий

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Фото: РИА Новости
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Украинские власти готовы провести конституционную реформу по итогам саммита «нормандской четверки». Она будет ограничена вопросами децентрализации, в том числе неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

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«Отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — цитирует Ермака издание «Европейская правда».

Это требование будет выполнено, потому что предусмотрено Минскими соглашениями. Угрозы целостности Украины с реализацией проекта не будет, отметил он.

3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Зеленский тогда заявил о необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

2 декабря Зеленский призвал бороться за жителей Донбасса. По его словам, есть результаты опроса, согласно которому большинство населения Донбасса хочет жить в России, не являются достоверными. Он подчеркнул, что «сбившихся с пути» жителей, которые имеют украинский паспорт и обрели российский паспорт, чтобы получать социальную поддержку в двух местах, нужно «вернуть».

29 ноября в Кремле заявили о том, что надеются на предметный диалог по Донбассу. 27 ноября Киев и самопровозглашенная ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Решение о внесении каких-либо поправок пока не принято.

26 ноября Медведчук заверил, что вопрос о статусе Донбасса будет обсуждаться на саммите «нормандской четверки». Тогда же он заявил о том, у его партии есть план по мирному разрешению конфликта.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский озвучил этапы возвращения Донбасса под контроль Киева. Все они — направлены на мирное разрешение конфликта.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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