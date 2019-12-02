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От Зеленского потребовали обсудить позиции перед саммитом «четверки»

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Парламентская фракция «Европейская солидарность» экс-главы Украины Петра Порошенко потребовала от действующего президента страны Владимира Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом «нормандской четверки». Об этом заявила в понедельник, 2 декабря, сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

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«Сегодня страну и экспертную среду больше всего беспокоит план, существует ли он вообще, с которым президент Зеленский поедет на «нормандский саммит» в Париже», — цитирует ее ТАСС.

Именно поэтому, по ее словам, «Европейская солидарность» обращается к президенту с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы совместно обсудить «красные линии», которые «недопустимо переходить, в том числе и в парламенте».

Также Геращенко заявила, что фракция подчеркивает временность статуса осуществления местного самоуправления по особому порядку «во временно оккупированных» районах Донецкой и Луганской областей. «Наша политическая сила никогда не поддержит ни одного законопроекта, где будет подтвержден постоянный статус особенностей местного самоуправления», — подчеркнула она.

Ранее в этот день закон, устанавливающий границы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в пределах Донецкой области, вступил в силу. Соответствующий документ был рассмотрен 29 ноября на очередном пленарном заседании парламента республики.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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