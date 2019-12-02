Прямой эфир

Вступил в силу закон о границах ДНР

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон, которым устанавливаются границы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в пределах Донецкой области, вступил в законную силу. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Народного совета республики.

Таблица упрощения: гражданство России стали давать в полтора раза чаще
Тенденция связана с облегчением порядка оформления паспортов для граждан ДНР и ЛНР

«Вступил в силу закон ДНР «О государственной границе», принятый Народным советом 29 ноября», — говорится на сайте совета. Госграница, отмечается в сообщении, до согласования с соседними государствами установлена ДНР в одностороннем порядке.

29 ноября парламент республики принял закон, устанавливающий ее границы в пределах Донецкой области. Депутаты рассмотрели документ на очередном пленарном заседании.

27 ноября Киев и ДНР приступили к обсуждению особого статуса Донбасса. 26 ноября украинский политик Виктор Медведчук сообщил, что этот вопрос также будет обсуждать на предстоящей 9 декабря встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава ДНР назвал закон о границе соответствующим Минским соглашениям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019