Вступил в силу закон о границах ДНР

Закон, которым устанавливаются границы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в пределах Донецкой области, вступил в законную силу. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Народного совета республики.

«Вступил в силу закон ДНР «О государственной границе», принятый Народным советом 29 ноября», — говорится на сайте совета. Госграница, отмечается в сообщении, до согласования с соседними государствами установлена ДНР в одностороннем порядке.

29 ноября парламент республики принял закон, устанавливающий ее границы в пределах Донецкой области. Депутаты рассмотрели документ на очередном пленарном заседании.

27 ноября Киев и ДНР приступили к обсуждению особого статуса Донбасса. 26 ноября украинский политик Виктор Медведчук сообщил, что этот вопрос также будет обсуждать на предстоящей 9 декабря встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).