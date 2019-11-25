Таблица упрощения: гражданство России стали давать в полтора раза чаще

В этом году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем в прошлом. Как следует из статистики, представленной «Известиям» в МВД, большая часть обладателей новых паспортов нашей страны — украинцы. Это преимущественно жители ДНР и ЛНР, для которых весной упростили правила получения российского документа, поясняют эксперты. За счет притока новых граждан удается сгладить демографический провал в нашей стране, добавляют специалисты.

В январе–сентябре российское гражданство получили 285 тыс. человек. Это на 48% больше, чем в тот же период год назад (тогда паспорта РФ получили 192 тыс. человек), свидетельствуют данные Главного управления МВД по вопросам миграции.

Наблюдающийся рост «обусловлен принятыми изменениями миграционного законодательства, направленными на упрощение порядка приобретения российского гражданства», уточнили в министерстве.

Основная часть новых россиян — граждане Украины, сообщили «Известиям» в пресс-центре МВД. Они составили больше половины получивших гражданство — 146 тыс. человек. Также российские паспорта довольно часто получали приехавшие из Казахстана (35 тыс. человек), Таджикистана (30 тыс.), Армении (17 тыс.), Узбекистана (14 тыс.), Молдавии (11,5 тыс.).

Большая часть иностранцев получили гражданство в Ростовской области (71 тыс. человек), в столичном регионе (10 тыс. в Москве и 18 тыс. в области), Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 10 тыс.).

Вероятно, в этом году российские паспорта активно получали жители Донбасса, для которых весной облегчили процедуру оформления гражданства РФ, предположила первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 24 апреля этого года. Согласно нему, по упрощенной схеме получить гражданство нашей страны могут жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

К началу ноября российский паспорт только в ДНР уже получила 31 тыс. жителей, сообщали «Известия» ранее. Миграционная служба самопровозглашенной республики обрабатывает около 500 заявок на гражданство РФ ежедневно. Об этом сообщал заместитель начальника миграционной службы ДНР Игорь Скребов. Аналогичная ситуация складывается и в ЛНР.

Кроме того, в позапрошлом году власти облегчили выдачу паспортов РФ для носителей русского языка, что тоже увеличило число желающих получить гражданство, напомнила Елена Сутормина.

— Конечно, за рубежом живут миллионы наших соотечественников, и поэтому резервы привлечения новых граждан еще довольно велики. Главное, что этот процесс идет и оттока граждан из нашей страны нет, — отметила эксперт.

По данным Росстата, в январе–сентябре число умерших россиян превысило число родившихся на 236,9 тыс. человек. Прием в гражданство 285 тыс. как раз компенсировал естественную убыль населения.

Чтобы сохранить нынешнее число жителей страны, до 2030 года может потребоваться привлечение 5–10 млн иностранцев, оценил президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин.

— Если мы будем давать гражданство в этом же темпе, то это будет около 300 тыс. человек в год, 3 млн до 2030 года. Стоит нарастить темп хотя бы до 500 тыс. человек, — считает эксперт.

В правительстве уже рассматривают новые предложения об упрощении получения российского гражданства. В частности, в октябре кабмин одобрил законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на оформление паспорта гражданина РФ сокращается с шести до трех месяцев. Нововведение распространится на тех людей, которые подали заявку непосредственно на территории страны, а также сделали это в упрощенном порядке.

Также в прошлом месяце Минтруд предложил расширить список профессий иностранных граждан для получения российского документа по облегченной процедуре. В случае принятия реформы Госдумой заявление на оформление паспорта РФ могут подать представители еще 135 профессий, в том числе агроинженеры, ветеринары, воспитатели, рыбоводы, токари, редакторы, математики, энтомологи, а также врачи различных специальностей.