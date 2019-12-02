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Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Народного совета ДНР.

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На данный момент статья 10 конституции ДНР определяет госязыками русский и украинский.

Также Пушилин предложил внести изменения в закон «Об образовании», чтобы русский язык изучался как государственный, а украинский и языки других народов республики — по желанию родителей и возможностям образовательной организации. Соответствующий законопроект глава ДНР уже внес в парламент.

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», — приводит сообщение Народного совета Донецкое агентство новостей.

Добавляется, что намерение изменить статус русского языка обуславливается «интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией».

Кроме того, в парламенте республики утверждают, что применение украинского языка как государственного не нашло практической реализации, пишет «Газета.ру».

Ранее в июле на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Документ фактически исключает употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

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