Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Народного совета ДНР.
На данный момент статья 10 конституции ДНР определяет госязыками русский и украинский.
Также Пушилин предложил внести изменения в закон «Об образовании», чтобы русский язык изучался как государственный, а украинский и языки других народов республики — по желанию родителей и возможностям образовательной организации. Соответствующий законопроект глава ДНР уже внес в парламент.
«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», — приводит сообщение Народного совета Донецкое агентство новостей.
Добавляется, что намерение изменить статус русского языка обуславливается «интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией».
Кроме того, в парламенте республики утверждают, что применение украинского языка как государственного не нашло практической реализации, пишет «Газета.ру».
Ранее в июле на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Документ фактически исключает употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.