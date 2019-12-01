Песков назвал обязательной встречу Путина и Зеленского

У президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обязательно будет возможность лично пообщаться на полях саммита «нормандской четверки», формат встречи будет определен позднее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 1 декабря в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренности уже ближе к самой встрече», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что в переговорах заинтересованы обе стороны, так как есть вопросы, которые нужно решить до 1 января. В частности, речь идет о газовой проблематике.

«Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы всё завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки», — сказал Песков.

Он добавил, что в Москве рассчитывают на результативность саммита в вопросе урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с ТАСС добавил, что общение Путина и Зеленского будет зависеть от графика работы «нормандской четверки». Тем не менее лидеры «даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

Глава российского МИДа Сергей Лавров будущий контакт двух президентов назвал полезным. По его словам, их общение позволит понять позицию Зеленского по выполнению Киевом Минских соглашений.

«Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами «не заржавеет», — приводит слова министра ТАСС.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. В преддверии саммита 25 ноября Путин обсудил ситуацию на Донбассе на оперативном совещании с Советом безопасности России. В тот же день по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера с Зеленским.

Ранее в ноябре в Киеве перечислили вопросы, подготовленные для саммита.