Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины. Об этом 25 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны <...> Также затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в «нормандском формате», — цитирует Пескова «РИА Новости».

На совещании присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) запланирована на 9 декабря в Париже. Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мероприятие состоится благодаря тому, что условия для его проведения «созрели».

Ранее Песков называл долгожданным этот саммит, по итогам которого может быть согласован некий документ. В то же время он призывал не «завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться».

19 ноября стало известно, что помощники лидеров стран — участниц формата по требованию российской стороны согласовали проект итогового документа.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине с участием Франции, России, Германии и представителей Киева существует с июня 2014 года. В настоящее время стороны обсуждают возможность проведения новой встречи с участием лидеров указанных стран.