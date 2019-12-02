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Зеленский призвал бороться за жителей Донбасса

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом 2 декабря он рассказал в интервью Der Spiegel.

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По словам Зеленского, результаты опроса, согласно которому большинство населения Донбасса хочет жить в России, не являются достоверными.

Он подчеркнул, что «потерявшихся» и «сбившихся с пути» жителей, которые имеют украинский паспорт и обрели российский паспорт, чтобы получать социальную поддержку в двух местах, нужно «вернуть».

«Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — сообщил Зеленский, добавив, что те, кто выступает за Россию, могут уехать. Украинский лидер отметил, что тот, кто на территории Украины называет себя гражданином России и говорит, что «это его земля», поступает неправильно и несправедливо.

29 ноября в Кремле заявили о том, что надеются на предметный диалог по Донбассу. Обсуждение ситуации в регионе может состояться на ближайшем саммите «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря.

27 ноября Киев и самопровозглашенная ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Решение о внесении каких-либо поправок пока не принято.

26 ноября Медведчук заверил, что вопрос о статусе Донбасса будет обсуждаться на саммите «нормандской четверки». Тогда же он заявил о том, у его партии есть план по мирному разрешению конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Как утверждают украинские власти, повстанцам помогают российские вооруженные силы. В Кремле это отрицают. Урегулированием конфликта занимается «нормандская четверка». В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали Минские соглашения, которые, в частности, предполагают отвод сил, разоружение и режим прекращения огня. Договоренности неоднократно нарушались.

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