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Президент Украины понадеялся на помощь США в ситуации с Крымом

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Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
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США имеют «прямые отношения с Россией» и вес в Европе, поэтому могли бы помочь Украине вернуть Крым. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde, опубликованном 2 декабря.

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Зеленский полагает, что президент США «Дональд Трамп может поговорить» с российским лидером Владимиром Путиным, «чтобы положить конец этой трагедии», пишет «РИА Новости».

«Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США. <…> Я спрошу на саммите («нормандской четверки». — Ред.), можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат», — цитирует Зеленского ТАСС.

Также в ходе интервью он выразил несогласие с последовательностью выполнения пунктов Минских соглашений и обещал не возвращаться к военному сценарию разрешения конфликта в Донбассе.

Беседа состоялась в присутствии журналистов изданий Le Monde, Time, Der Spiegel и Gazeta Wyborcza.

При этом ранее в США предлагали властям страны пересмотреть отношение к крымскому вопросу и признать полуостров территорией России. Кроме того, 27 ноября стало известно, что американская компания Apple устранила ошибку в одном из своих приложений и теперь Крым отображается в сервисе как часть РФ, пишет «Газета.ру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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