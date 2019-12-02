Захарова прокомментировала заявления Киева о «принятии пары российских областей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скептически отнеслась к заявлению вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о желании страны «принять пару областей России». По ее словам, такие прецеденты уже были.

«Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — отметила дипломат в эфире НСН.

Слова Кулебы были связаны с заявлением председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода из состава Украины некоторых областей из-за проявлений национализма и притеснения малых народов, напоминает «Газета.Ру». При этом министр выразил уверенность, что «никто никуда не выйдет». «Зато готовы принять пару областей России», — отметил Кулеба.

1 декабря экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал версию становления украинского государства, согласно которой оно возникло на 300 лет раньше России.