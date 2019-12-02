Украинцы высмеяли намекнувшего на свое сходство с Черчиллем Ляшко

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко насмешил своих подписчиков в Facebook публикацией фотографии бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

1 декабря в годовщину дня рождения известного политика Ляшко опубликовал фото молодого Черчилля с несколькими его цитатами.

При этом депутат рады намекнул на свою схожесть с британским экс-премьером.

«На фото 32-летний Черчилль во время избирательной кампании в Манчестере в 1907 году. На кого он, по-вашему, похож?» — спросил подписчиков Ляшко.

Многие пользователи сошлись во мнении, что политики действительно похожи внешне, но также не удержались и от шуток на этот счет.

«Грешным делом можно подумать, что Олег Ляшко — реинкарнация Черчилля. Черчилль, правда, не был леворадикальным популистом, зато был способен системно мыслить. В этом принципиальное отличие, которого автор записи не осознает», — написал Владимир Иваненко.

«Ну не на <…> Ляшко, на герцога Мальборо похож», — указал другой.

«Тебе к этой исторической фигуре как человечеству до Марса», — добавил еще один комментатор.

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