На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

Украина выигрывает позиции у России на мировом рынке оружия, заявил заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.

По его словам, несмотря на то что «Укроборонпром» не финансировали порядка 30 лет, компания сумела составить конкуренцию российским оружейным предприятиям.

«Мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — сказал Найем в эфире телеканала ATR.

Кроме того, он заверил, что огромный интеллектуальный потенциал украинских предприятий сможет и дальше конкурировать с Россией на мировом рынке.

Концерн «Укроборонпром» является объединением украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и контролируется государством.

В августе «Известия» писали, что после распада СССР Украине досталась одна из самых мощных военных группировок в мире. Именно уже имеющееся вооружение и стало основой экспортной торговли.

При этом чаще всего украинские власти распродавали технику по заниженной цене.

Еще одной характерной чертой украинского военного экспорта многие эксперты назвали неразборчивость в выборе партнеров, среди которых оказывались чеченские боевики, КНДР, Ирак времен Саддама Хусейна.

В ноябре сообщалось, что Россия начнет поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 Индии в 2025 году. Соглашение было заключено на сумму более $5 млрд в 2018 году. Всего индийская сторона купила у Москвы вооружения и техники на $14,5 млрд.