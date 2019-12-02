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На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина выигрывает позиции у России на мировом рынке оружия, заявил заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.

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По его словам, несмотря на то что «Укроборонпром» не финансировали порядка 30 лет, компания сумела составить конкуренцию российским оружейным предприятиям.

«Мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — сказал Найем в эфире телеканала ATR.

Кроме того, он заверил, что огромный интеллектуальный потенциал украинских предприятий сможет и дальше конкурировать с Россией на мировом рынке.

Концерн «Укроборонпром» является объединением украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса и контролируется государством.

В августе «Известия» писали, что после распада СССР Украине досталась одна из самых мощных военных группировок в мире. Именно уже имеющееся вооружение и стало основой экспортной торговли.

При этом чаще всего украинские власти распродавали технику по заниженной цене.

Еще одной характерной чертой украинского военного экспорта многие эксперты назвали неразборчивость в выборе партнеров, среди которых оказывались чеченские боевики, КНДР, Ирак времен Саддама Хусейна.

В ноябре сообщалось, что Россия начнет поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 Индии в 2025 году. Соглашение было заключено на сумму более $5 млрд в 2018 году. Всего индийская сторона купила у Москвы вооружения и техники на $14,5 млрд.

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