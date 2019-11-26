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Поставка пяти полков С-400 Индии завершится в 2025 году

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Россия завершит поставку пяти полков зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Индии в 2025 году. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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По его словам, стороны надеются, что дальше «всё будет идти по плану». «Работа предстоит большая исходя из объема контракта», — отметил Михеев.

Поставка первого полкового комплекта пройдет в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа, передает «РИА Новости».

20 ноября стало известно, что РФ получила первый платеж от Индии за ЗРК С-400. В какой валюте был совершен платеж, не уточнялось.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Соглашение о поставке пяти полковых комплектов на сумму более $5 млрд Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Всего индийская сторона купила у Москвы вооружения и технику на $14,5 млрд.

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