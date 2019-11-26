В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

Турция перешла границы дозволенного, начав испытывать радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил в понедельник, 25 ноября американский сенатор Кристофер Ван Холлен.

По словам законодателя, президент США Дональд Трамп теперь обязан ввести санкции против Анкары.

«Через две недели после своего визита в Белый дом [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган показывает нос Трампу, а также Штатам и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400. Существующее законодательство требует от Трампа ввести санкции», — написал Ван Холлен в Twitter.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что вооруженные силы Турции начали в районе Анкары тестирование радаров С-400.

Отмечалось, что оборудование будут испытывать вместе с боевыми самолетами ВВС Турции. Предположительно, в районе будут пролетать на разных высотах самолеты F-16.

В Пентагоне указали, что не будут строить догадки относительно того, почему Турция «выбрала в партнеры Россию, а не США и НАТО», но решение Анкары о российских С-400 якобы несовместимо с ее обязательствами перед Североатлантическим альянсом, пишет ТАСС.

Соглашение на поставку российских ЗРК С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Американские власти неоднократно выступали против этого соглашения и грозили санкциями и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35.