Турция сообщила об автономной работе ЗРС С-400

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 являются важным рычагом в обеспечении безопасности Турции. Они будут работать в автономном режиме, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар в интервью телеканалу Al Jazeera, фрагменты которого опубликовало Анатолийское агентство в субботу, 23 ноября.

Он подчеркнул, что решение о закупке российского вооружения было принято после отказа США поставить Турции комплексы Patriot.

«Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system (автономная система. — Ред.). Мы заявляем с самого начала: С-400 будут работать автономно», — заявил министр.

Также Акар предупредил, что если Турции откажут в передаче американских бомбардировщиков-истребителей пятого поколения F-35, то Анкара рассмотрит «альтернативные варианты».

«Мы будем вынуждены рассмотреть иные варианты. Этот факт должны уяснить все стороны», — подчеркнул он.

22 ноября в Госдепе США пригрозили Турции санкциями из-за российских С-400.

11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что страна купила у России ЗРК С-400, так как не хочет быть вечным просителем НАТО.

В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году.