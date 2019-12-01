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На Украине сравнили свои военные катера с российскими

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Фото: commons.wikimedia.org/Alex omen
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Российские патрульные катера проекта «Соболь» значительно превосходят новые малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) типа «Гюрза-М» ВМС Украины. Об этом заявил военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

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Он отметил, что катера схожи по своему весу — 54 т у «Гюрзы» против 57,5 т у «Соболя».

«Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море», — написал эксперт в Twitter.

Отвечая на комментарии пользователей, Чмут объяснил, что российские катера в два раза быстрее украинских и имеют превосходство по мореходности. Эксперт выразил надежду, что ВМС Украины прекратят закупку данных кораблей, но также раскритиковал украинский десантно-штурмовой катер типа «Кентавр».

По его словам, корабли он видел лично, и это «печаль, боль, разочарование». Лучшим вариантом для Украины он видит закупку старых западных кораблей, так как украинские разработки ненадежны.

В мае Чмут отмечал, что у украинских десантных катеров «Кентавр» выявили множество проблем. В частности, суда не могут удерживать ровного положения.

Патрульные катера проекта «Соболь» предназначены для перехвата быстроходных целей, охраны прибрежной зоны, поставляются погранслужбе ФСБ.

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