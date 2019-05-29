В Киеве загорелся корабль ВМС Украины

В Киеве на судоверфи «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль ВМС Украины. На данный момент огонь ликвидирован, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 20 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Как рассказала руководитель пресс-службы ведомства Светлана Водолага, корабль в настоящее время находится на ремонте. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание электропроводки, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В Сети уже появилось видео пожара. Кадры опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пользователь Андрей Союстов, который уточнил, что пожар начался на палубе разведывательного корабля проекта 502ЭМ, который спустили на воду в апреле текущего года.

Предприятие «Кузница на Рыбальском» ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко. В сентябре 2018 года он договорился о продаже завода.