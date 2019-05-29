Прямой эфир

В Киеве загорелся корабль ВМС Украины

0
Фото: dtp.kiev.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве на судоверфи «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль ВМС Украины. На данный момент огонь ликвидирован, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ритме танка: Украина так и не начала создавать свою бронетехнику
Отрасль в стране доживает последние несколько лет

«В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 20 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Как рассказала руководитель пресс-службы ведомства Светлана Водолага, корабль в настоящее время находится на ремонте. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание электропроводки, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В Сети уже появилось видео пожара. Кадры опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пользователь Андрей Союстов, который уточнил, что пожар начался на палубе разведывательного корабля проекта 502ЭМ, который спустили на воду в апреле текущего года.

Предприятие «Кузница на Рыбальском» ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко. В сентябре 2018 года он договорился о продаже завода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Деревообрабатывающий цех загорелся в Харькове
Пассажирский поезд загорелся в Болгарии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017