Пассажирский поезд загорелся в Болгарии

Локомотив пассажирского поезда, который следовал по маршруту София – Горна-Оряховица, загорелся в районе города Роман на северо-западе Болгарии. Об этом сообщил телеканал Nova TV.

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (совпадает с мск). Машинисты сразу остановили поезд и начали тушение состава.

Около 300 человек было эвакуировано, никто из них не пострадал. На данный момент причины происшествия выясняются, на месте продолжают работать пожарные.

20 мая стало известно, что пожар произошел на станции Биробиджан-1 участка Известковое–Дежневка. В результате сгорел электровоз.