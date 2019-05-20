Локомотив сгорел на станции в Биробиджане

Пожар произошел на станции Биробиджан-1 участка Известковое – Дежневка. В результате сгорел электровоз. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги, в тушении огня принимал участие пожарный поезд. Специалисты пока не могут сообщить подробности случившегося. Обстоятельства возгорания локомотива сейчас выясняются. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

С конца апреля в Биробиджане действует особый противопожарный режим. Власти запретили проводить огневые и пожароопасные работы, разводить костры в лесах и выжигать полосы отвода автомобильных и железных дорог.