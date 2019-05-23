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МЧС опровергло пожар на заводе «Рубин» в Балашихе

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Фото: РЕН ТВ
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В промышленной зоне рядом с оборонным заводом «Рубин» в подмосковной Балашихе загорелся мусор, а не само предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар произошел утром в четверг, 23 мая. О возгорании на территории завода ранее проинформировал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев.

Как уточнил собеседник «РИА Новости», на открытой площадке в 300 м от завода загорелся мусор. Площадь пожара составила 25 кв. м, пламя уже удалось локализовать.

Днем ранее в подмосковном Дмитрове загорелся строительный рынок. Площадь пожара составляет около 400 кв. м.

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