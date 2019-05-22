Строительный рынок загорелся в подмосковном Дмитрове

В павильонах на строительном рынке в городе Дмитрове Московской области произошел пожар. Об этом 22 мая ТАСС сообщил источник в экстренных службах области.

По его словам, площадь пожара составляет около 400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

На данным момент на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Накануне 21 мая пожар произошел в Магнитогорске на предприятии «Урал-пласт» — одного из крупнейших производителей ПВХ-продукции в России. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности. В тушении были задействованы 60 человек и 14 единиц техники.