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Многоэтажный жилой дом горит в Железноводске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Железноводске (Ставропольский край) эвакуированы более 50 человек из горящего дома, есть пострадавшие. Информацию об этом распространило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Предварительная площадь пожара в девятиэтажном панельном доме на улице Энгельса — 100 кв. м», — цитирует сообщение агентство.

Под данным МЧС, к тушению пожара в настоящее время привлечены 15 человек и 7 единиц техники.

Пожара был вызван взрывом бытового газа, администрация города Железноводска в Ставропольском крае ввела в населенном пункте режим ЧС, уточняет РЕН ТВ со ссылкой на Instagram мэра Железноводска Евгения Моисеева.

22 января стало известно, что следователи начали проверку по факту гибели во время пожара ребенка-инвалида в Невинномысске Ставропольского края. Они выясняют, почему страдающая ДЦП восьмилетняя девочка осталась дома одна.

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