В Забайкалье подсчитали ущерб сельского хозяйства от пожаров

В Забайкалье краевое министерство сельского хозяйства завершило оценку ущерба, нанесенного сельскому хозяйству природными пожарами, и направило его в Москву. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в понедельник, 6 мая.

Общий ущерб агропромышленному комплексу оценивается в более чем 822 млн рублей.

«В общей сложности от пожаров погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14 569 овец и коз, 759 лошадей, 163 свиней, 1895 птиц, 113 пчелосемей и 25 кроликов», — отметили в ведомстве.

Документы на компенсацию ущерба из резервного фонда направлены в федеральный Минсельхоз, и правительство России после экспертной оценки вынесет решение о компенсации.

В результате природных пожаров в Забайкальском крае 400 человек лишились имущества. Пламя уничтожило более 100 домов, своего имущества лишились более 400 человек.

26 апреля президент России Владимир Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий природных пожаров в Забайкалье.

В числе приоритетных задач Путин отметил «ремонт поврежденного и строительство нового жилья» и «восстановление сельскохозяйственных ресурсов, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры».