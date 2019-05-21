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Пожар на крупнейшем заводе по производству ПВХ в России начался в Магнитогорске

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Фото: РЕН ТВ
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Пожар начался в Магнитогорске на предприятии «Урал-пласт» — одного из крупнейших производителей ПВХ-продукции в России. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности, сообщает во вторник, 21 мая, региональный главк МЧС.

На конвейере завода выпускаются сэндвич-панели и другая пластиковая продукция, уточняет телеканал «Звезда». Пожар на площади 600 кв. м происходит в цеху​​​. На открытой площадке на площади 400 кв. м также горят сложенные пластиковые изделия, передает RT.

Очевидцы ЧП размещают видео на своих страницах в соцсетях. По их сообщениям, рядом с местом пожара ощущается запах горящего пластика. На месте происшествия работают пожарные подразделения. Задействовано 60 человек и 14 единиц техники.

Сотрудники МЧС смогут приступить к установлению причин происшествия после ликвидации открытого горения и проливки тлеющих конструкций.

Накануне автосалон загорелся на Октябрьском проспекте в центре города Кемерово. Огонь полностью охватил крышу и распространился по всему зданию. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

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