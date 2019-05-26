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Деревообрабатывающий цех загорелся в Харькове

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Фото: РИА Новости/Ирина Геращенко
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В Харькове горит деревообрабатывающий цех. Площадь пожара —1 тыс. кв. м. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 26 мая.

Возгорание началось в 8:24 по местному времени.

На месте происшествия работают 35 спасателей и семь единиц техники. Они локализовали пламя.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 26 мая пожар произошел в интернате для ветеранов на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. 34 человека были эвакуированы. Никто из сотрудников интерната или его постояльцев не пострадал.

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