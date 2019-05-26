В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар

В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая. Никто не пострадал, сообщили МЧС по Республике Карелия.

По данным ведомства, всего в здании на момент ЧП находились восемь сотрудников учреждения и 179 подопечных. Очаг возгорания был обнаружен в комнате на восьмом этаже. Пожар ликвидирован, пишет «РИА Новости».

В настоящее время все эвакуированные размещены в актовом зале здания. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

17 мая сообщалось, что в селе Шелтозеро Прионежского района Республики Карелия загорелась больница. Из здания были эвакуированы 15 человек, никто не пострадал.