Прямой эфир

В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая. Никто не пострадал, сообщили МЧС по Республике Карелия.

По данным ведомства, всего в здании на момент ЧП находились восемь сотрудников учреждения и 179 подопечных. Очаг возгорания был обнаружен в комнате на восьмом этаже. Пожар ликвидирован, пишет «РИА Новости».

В настоящее время все эвакуированные размещены в актовом зале здания. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

17 мая сообщалось, что в селе Шелтозеро Прионежского района Республики Карелия загорелась больница. Из здания были эвакуированы 15 человек, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Торговый центр загорелся в Иркутске
Дельфинарий сгорел в Севастополе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017