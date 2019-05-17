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Здание больницы загорелось в Карелии

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В Карелии 15 человек эвакуировали из больницы из-за пожара. Лежачих пациентов перевели в поселковый Дом культуры.

Пожар произошел в селе Шелтозеро Прионежского района. Из здания вывели 11 пациентов и четверых сотрудников. Семеро лежачих больных эвакуировали в Дом культуры, откуда их перевезут в Ладвинскую больницу, сообщает ИА «Карелinform».

В тушении пожара участвуют более 50 человек и 18 единиц техники. Информации о пострадавших нет. По предварительной версии, возгорание в здании могло произойти после пала сухой травы.

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