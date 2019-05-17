Рабочие пострадали при пожаре в строительной будке в Татарстане

В Атнинском районе Республики Татарстан произошел пожар в строительной будке, в которой находились трое рабочих. Мужчины получили ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании около населенного пункта Малая Атня поступило на пульт утром в пятницу, 17 мая, в 6:24. Загорелась строительная будка, в которой находились трое дорожных рабочих. Все они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в ЦРБ, пишет InKazan.ru.

В ликвидации возгорания были задействованы 11 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что с начала апреля в Татарстане зафиксировано более 280 пожаров, включая горение камыша и травы. По данным МЧС, число возгораний выросло в два раза по сравнению с уровнем 2018 года.