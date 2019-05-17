Проверку организовали по факту гибели пенсионеров на пожаре в Архангельске

В Архангельске организовали доследственную проверку по факту гибели двух пенсионеров при пожаре в доме на острове Кего. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области.

«Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших, и по результатам проверки принять процессуальное решение», — цитирует ведомство ИА FlashNord.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Пожар произошел в деревянном многоквартирном доме. Как сообщает региональное управление МЧС, при разборе завалов были обнаружены тела двоих пенсионеров, мужчины и женщины, которые проживали в соседних квартирах. В результате инцидента также пострадала женщина, которая выпрыгнула из окна второго этажа и сломала ногу.

Борьба с огнем осложнялась тем, что дом располагался на острове в дельте Северной Двины.