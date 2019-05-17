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Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае

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Следственный комитет начал проверку по факту пожара в частном доме в Алтайском крае. Два человека погибли в огне.

По предварительной версии, дом в Заринске загорелся в результате неосторожного обращения с огнем. К моменту прибытия пожарных огонь охватил большую часть здания. Площадь возгорания превысила 80 кв. м. Об этом сообщает altapress.ru.

Возгорание было полностью ликвидировано в течение получаса. В тушении участвовали девять пожарных и четыре единицы техники. В сгоревшем доме обнаружены тела 51-летнего мужчины и его 76-летней матери. Следственный комитет начал проверку.

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