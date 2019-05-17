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Режим ЧС по пожарам рекомендуют отменить в Нижегородской области

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Ситуация с природными пожарами стабилизировалась в Нижегородской области. В связи с этим Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовала отменить режим ЧС.

Режим действовал с 25 апреля в связи со сложной пожарной обстановкой. В регионе действовали 545 мобильных бригад, которые провели более 15 тыс. рейдов по территории Нижегородской области. За прошедшие сутки в регионе не произошло ни одного природного пожара, пишет ИА «НьюсНН». В связи со стабилизацией обстановки режим ЧС рекомендовано отменить с 17 мая.

Тем не менее в Нижегородской области продолжит действовать особый противопожарный режим. Это значит, что местным жителям запрещено жечь костры и посещать леса.

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