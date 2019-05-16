Пострадавшие от пожаров леса в Иркутской области засеивают с самолетов

Аэросев начали тестировать в Иркутской области. На места прошлогодних лесных пожаров специалисты с самолета сбрасывают семена.

Эксперимент проводится в Усть-Илимском районе. На данный момент уже сброшено около 150 кг семян сосны и лиственницы. Примерно треть семян покрыты оболочкой из биологически активных компонентов, пишет ИА IrkutskMedia. Такие гранулы растворяются в почве и обеспечивают росток питанием.

Еще порядка 100 кг семян планируют сбросить на пострадавшие территории Брятского района. Всего с помощью аэросева будет обработана территория площадью 400 га. В министерстве лесного комплекса Иркутской области пояснили, что аэросев проводится на тех участках, куда сложно подвести наземную технику.

В течение лета специалисты будут следить за приживаемостью семян. Если эксперимент будет признан удачным, то аэросев применят для восстановления лесов в отдаленных районах.