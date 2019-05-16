Первые лесные пожары зафиксировали в Якутии

В Якутии начался пожароопасный сезон. В регионе зафиксированы первые с начала 2019 году природные возгорания.

Начало пожароопасного сезона утвердили в 17 районах Якутии, а также в окрестностях Якутска. По данным за 15 мая, в регионе произошло два лесных пожара, площадь которых превысила 110 га. Один лесной пожар действует в Усть-Майском районе. В Хангаласском районе огонь распространился на площадь 95 га, сообщает ИА YakutiaMedia.

По данным властей, угрозы для населенных пунктов нет. В тушении пожаров задействованы парашютисты и десантники, а также службы наземной охраны лесов. По предварительным данным, причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

В 2018 году ущерб от лесных пожаров в Якутии превысил 1 млрд рублей. За время пожароопасного сезона огонь охватил площадь свыше 3,4 млн га.