Пожарные спасли змею от огня в Амурской области

Сотрудники Амурской авиабазы спасли змею из лесного пожара в Амурской области. Полоза перенесли в безопасное место.

Природное возгорание произошло в Архаринском районе. Во время тушения пожарным под ноги бросилась змея. По внешним признакам сотрудники Амурской авиабазы опознали амурского полоза.

Пресмыкающееся позволило людям взять его в руки. После фотографирования змею перенесли через дорогу от пожара и выпустили в безопасное место, сообщает Амурская служба новостей.

Эксперты напоминают, что амурский полоз относится к неядовитым змеям. Однако при любой встрече со змеями жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.