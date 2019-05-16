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Пожарные спасли змею от огня в Амурской области

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Сотрудники Амурской авиабазы спасли змею из лесного пожара в Амурской области. Полоза перенесли в безопасное место.

Природное возгорание произошло в Архаринском районе. Во время тушения пожарным под ноги бросилась змея. По внешним признакам сотрудники Амурской авиабазы опознали амурского полоза.

Пресмыкающееся позволило людям взять его в руки. После фотографирования змею перенесли через дорогу от пожара и выпустили в безопасное место, сообщает Амурская служба новостей.

Эксперты напоминают, что амурский полоз относится к неядовитым змеям. Однако при любой встрече со змеями жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

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