Первый укус змеи зафиксировали в Тюменской области

Жительница Тюменской области обратилась к медикам после укуса змеи. Это первый случай в 2019 году.

По словам местных жителей, гадюки начали просыпаться в регионе в первых числах апреля. Однако первый случай укуса был зафиксирован в начале мая. В отдел токсикологии областной больницы обратилась женщина. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь, от госпитализации она отказалась. Об этом пишет портал «Наш город».

Специалисты уточняют, что в Тюменской области также обитают ужи, но их укусы не представляют опасность для человека. Тем не менее в случае укуса рекомендовано обращаться к врачам.

В 2018 году в Тюменской области было зафиксировано 10 случаев укусов змей.