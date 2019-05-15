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Змея из Обнинска вместо Подмосковья проехала по Золотому кольцу России

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Настоящее путешествие выпало на долю самки маисового полоза по имени Зоя. Вместо того чтобы переехать из Обнинска в Новое Домодедово, она совершила поездку по городам Золотого кольца.

Как поясняет газета «Весть», Зоя жила со своей хозяйкой в Обнинске. Женщина запланировала переезд в Московскую область и попросила знакомого автомобилиста помочь перевезти ее вещи. Однако при выгрузке из террариума на новом месте Зои в нем не оказалось.

Лишь через 20 дней водитель, который перевозил террариум, обнаружил Зою на заднем сиденье своего автомобиля. За это время змея ухитрилась проехать вместе с ним по нескольким городам Золотого кольца России.

Впрочем, приключение, судя по всему, не было приятным для Зои: она была сильно обезвожена и выпила за один раз около трех литров воды.

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