Повышенный класс пожарной опасности объявили в Пензенской области

В Пензенской области объявлен четвертый класс пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения возгораний отмечается в самой Пензе, Пензенском, Каменском, Кузнецком, Пачелмском, Белинском, Городищенском и Земетчинском районах.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление МЧС, в ближайшие сутки также возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. При грозе порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

Во время непогоды велика вероятность возникновения ДТП и аварийные отключения электричества.

Ранее сообщалось, что в Москве накануне, 15 мая, во время грозы пробки на дорогах достигали 10 баллов.