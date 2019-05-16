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Повышенный класс пожарной опасности объявили в Пензенской области

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В Пензенской области объявлен четвертый класс пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения возгораний отмечается в самой Пензе, Пензенском, Каменском, Кузнецком, Пачелмском, Белинском, Городищенском и Земетчинском районах.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное управление МЧС, в ближайшие сутки также возможны кратковременные дожди, местами грозы и град. При грозе порывы ветра могут достигнуть 17 м/с.

Во время непогоды велика вероятность возникновения ДТП и аварийные отключения электричества.

Ранее сообщалось, что в Москве накануне, 15 мая, во время грозы пробки на дорогах достигали 10 баллов.

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