Прямой эфир

Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером 15 мая пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Загружены почти все столичные магистрали. Особые затруднения возникли на Садовом кольце и на ТТК. Также машины стоят в пробках на многих участках МКАД.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре в столице.

Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность, не подходить к рекламным конструкциям и не пережидать непогоду под деревьями.

Автомобилистов просят соблюдать дистанцию между машинами, не парковаться под деревьями и снизить скорость движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве побит температурный рекорд 2001 года
Синоптики пообещали россиянам теплое лето

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017