Вечером 15 мая пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Загружены почти все столичные магистрали. Особые затруднения возникли на Садовом кольце и на ТТК. Также машины стоят в пробках на многих участках МКАД.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре в столице.

Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность, не подходить к рекламным конструкциям и не пережидать непогоду под деревьями.

Автомобилистов просят соблюдать дистанцию между машинами, не парковаться под деревьями и снизить скорость движения.