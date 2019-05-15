Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов
Вечером 15 мая пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Загружены почти все столичные магистрали. Особые затруднения возникли на Садовом кольце и на ТТК. Также машины стоят в пробках на многих участках МКАД.
Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре в столице.
Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность, не подходить к рекламным конструкциям и не пережидать непогоду под деревьями.
Автомобилистов просят соблюдать дистанцию между машинами, не парковаться под деревьями и снизить скорость движения.