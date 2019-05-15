В Гидрометцентре спрогнозировали прекращение лесных пожаров из-за дождей

Лесные пожары на азиатской части территории России скоро полностью прекратятся из-за дождей и похолодания. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На азиатской территории России ситуация в последние дни существенно улучшается. Прежде всего в Западной и Средней Сибири, а также в других районах, охваченных пожарами, прогнозируется сильное похолодание. В связи с прохождением атмосферных фронтов там ожидаются осадки», — сказал он.

По словам Вильфанда, на юге Дальневосточного федерального округа, в Иркутской области и Забайкалье температура опустится до минус 4 градусов. Такая погода не поспособствует поддержанию пожароопасной обстановки, заключил синоптик.

Резкая перемена погоды и обильные осадки ждут Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Красноярский и Хабаровский края, Республику Тыва, Бурятию. При этом опасность пожаров сохранится на севере страны, где происходит столкновение циклонов и антициклонов.

В апреле из-за жары возникла пожароопасная обстановка, в результате чего в восточной части страны наблюдались множественные возгорания. Площадь пожаров достигала 150 тыс. га, местами пламя подбиралось к жилым домам.

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