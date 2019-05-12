На западе Канады начали эвакуировать людей из-за лесных пожаров

В центральной части тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия начали эвакуировать население из-за лесных пожаров, сообщает в воскресенье, 12 мая, телеканал CTV.

На данный момент леса горят в 5 км к востоку он населенного пункта Фрейзер-Лэйк. В тушении огня задействованы 20 пожарных, четыре вертолета и самолета, а также тяжелая спецтехника. Неизвестно точное количество людей, которым следует покинуть свои дома.

Отмечается, что пожар начался 3 мая, его площадь составляет 260 га. По предварительной версии, его причиной стала деятельность человека. О жертвах и разрушениях не сообщается.

30 марта свыше 3,8 тыс. человек были эвакуированы в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара. Пожар в пригороде Чанчжи начался за день до этого, площадь возгорания составила 360 га.

В ликвидации огня участвовали почти 1,6 тыс. человек и более 30 пожарных машин и шесть самолетов.