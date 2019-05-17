Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельске

Пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек. Об этом 17 мая сообщило региональное управление МЧС.

«При разборе завалов были обнаружены тела двоих пенсионеров, мужчины и женщины, которые проживали в соседних квартирах», — говорится в сообщении.

В результате инцидента также пострадала женщина, которая выпрыгнула из окна второго этажа и сломала ногу.

Борьба с огнем осложнялась тем, что дом располагался на острове в дельте Северной Двины.

Всего в тушении были задействованы 16 человек и две автоцистерны, находящиеся на острове – с «большой земли» пожарные могли взять с собой только мотопомпы.

6 марта в поселке Пинега Архангельской области два пенсионера 69 и 81 года погибли во время пожара в деревянном многоквартирном доме.