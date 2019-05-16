Два жилых дома загорелись в Удмуртии из-за удара молнии

В Воткинском районе Удмуртии из-за грозового разряда загорелись два жилых дома. Оба инцидента произошли 14 мая. О том, есть ли в результате случившегося пострадавшие, не сообщается.

Как уточняет ИА «Сусанин», один частный дом вспыхнул во время грозы в Воткинске. Огонь уничтожил крышу дома общей площадью 3 кв. м. Второй пожар произошел на садовом участке в СНТ «Галево». Там сгорел двухэтажный деревянный дом, повреждена баня на площади более 100 кв. м.

Между тем синоптики предупреждают, что в четверг, 16 мая, в республике также возможны дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии ввели особый противопожарный режим, который будет действовать до 30 июня. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.