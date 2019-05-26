Торговый центр загорелся в Иркутске

Торговый центр загорелся утром в воскресенье, 26 мая, в Иркутске на улице Баррикад.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в управлении МЧС по региону, площадь горения составляла 200 кв. м. на момент прибытия пожарных.

Однако огонь стремительно распространялся по горючим материалам — в частности, утеплителю. Пожару присвоен второй ранг сложности.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет. В тушении задействовано шесть единиц техники и 18 человек состава.

25 мая по меньшей мере 19 подростков погибли при пожаре в торговом центре индийского города Сурат.